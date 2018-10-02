Сегодня на Троицкую не добраться

Троллейбусы №3, №4 и автобусы №58, №62 будут курсировать мимо Центрального рынка, троллейбус №16 - по пр. Шевченко.
Данные изменения будут действовать до завершения ремонтных работ, сообщили в КП "Электроавтотранс".
Осталась последняя неделя для дорожников для качественной укладки асфальта....
11 октября перед ярмаркой сумские дорожники взялись ремонтировать площадь Независимости....
Служба автомобильных дорог в Сумской области Государственного агентства автомобильных дорог объявила тендер на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных...
Прокуратура Сумской области подозревает директора ООО в присвоении
850 тыс грн бюджетных средств при строительстве дороги...
Время проведения дорожных работ в Сумах будет рассматривать исполком....