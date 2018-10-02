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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:01199

Сегодня на Троицкую не добраться

В связи с ремонтом дорожного покрытия, в среду, 17 октября, движение транспорта КП «Электроавторанс» по улице Троицкая будет ограничено.

Троллейбусы №3, №4 и автобусы №58, №62 будут курсировать мимо Центрального рынка, троллейбус №16 - по пр. Шевченко.

Данные изменения будут действовать до завершения ремонтных работ, сообщили в КП "Электроавтотранс".

Общество Ремонт дорог

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