Сегодня на Троицкую не добраться В связи с ремонтом дорожного покрытия, в среду, 17 октября, движение транспорта КП «Электроавторанс» по улице Троицкая будет ограничено.

Троллейбусы №3, №4 и автобусы №58, №62 будут курсировать мимо Центрального рынка, троллейбус №16 - по пр. Шевченко. Данные изменения будут действовать до завершения ремонтных работ, сообщили в КП "Электроавтотранс".