Ушел из дома и не вернулся пятнадцатилетний глуховчанин

На вид среднего телосложения, рост 175-180, русые волосы. Был одет в спортивную бело-коричневую куртку, черные спортивные штаны с логотипом «adidas», замшевые кроссовки розового цвета с логотипом «adidas». При себе был рюкзак «каппа» и мобильный телефон марки Samsung S 7.
По словам очевидцев, последний раз подростка видели в районе ЗОШ №6. Полиция принимает все необходимые меры в поисках пропавшего и призывает всех неравнодушных граждан в случае владения информацией о местонахождении разыскиваемого сообщать в Глуховский отдел полиции по адресу: г. Глухов, улица Спасская, 34, или позвонить по телефонам 050-307-75-04 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102».
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