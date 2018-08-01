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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:41152

Ушел из дома и не вернулся пятнадцатилетний глуховчанин

17 октября в Глуховское управление национальной полиции обратился мужчина. Он рассказал, что его сын Залетов Иван Григорьевич, 15.06.2003 года рождения, вышел из дома рано утром 16 октября и не вернулся.

На вид среднего телосложения, рост 175-180, русые волосы. Был одет в спортивную бело-коричневую куртку, черные спортивные штаны с логотипом «adidas», замшевые кроссовки розового цвета с логотипом «adidas». При себе был рюкзак «каппа» и мобильный телефон марки Samsung S 7.

По словам очевидцев, последний раз подростка видели в районе ЗОШ №6. Полиция принимает все необходимые меры в поисках пропавшего и призывает всех неравнодушных граждан в случае владения информацией о местонахождении разыскиваемого сообщать в Глуховский отдел полиции по адресу: г. Глухов, улица Спасская, 34, или позвонить по телефонам 050-307-75-04 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102».

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