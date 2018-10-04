Суперлига возвращается в Сумы

Соперником наших волейболистов будет харьковская «Юракадемия». Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57, 2-й этаж). Вход свободный.
В пятницу игра начнется в 15.00, в субботу – в 12.00.
После трех туров у сумчан всего 1 очко, у харьковчан – 10.
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