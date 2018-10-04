Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:03285

Суперлига возвращается в Сумы

19-20 октября сумская команда «ШВСМ-СумДУ» сыграет матчи 4-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге.

Соперником наших волейболистов будет харьковская «Юракадемия». Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57, 2-й этаж). Вход свободный.

В пятницу игра начнется в 15.00, в субботу – в 12.00.

После трех туров у сумчан всего 1 очко, у харьковчан – 10.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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