Суперлига возвращается в Сумы 19-20 октября сумская команда «ШВСМ-СумДУ» сыграет матчи 4-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге.

Соперником наших волейболистов будет харьковская «Юракадемия». Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57, 2-й этаж). Вход свободный.

В пятницу игра начнется в 15.00, в субботу – в 12.00.

После трех туров у сумчан всего 1 очко, у харьковчан – 10.