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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29216

Сумчан приглашают на фотовыставку

19 октября в 17:00 в помещении городской галереи состоится открытие выставки сумской фотохудожницы Натальи Говорухиной.

Наталья 40 лет занимается творческой фотографией. Стояла у истоков основания фотоклубов «Позитив» и «Импульс». Член СФХ России и НСФХУ Украины. Президент Сумского фотоклуба «Позитив».

Выставка продлится до 28 октября.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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