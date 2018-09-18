Сумчан приглашают на фотовыставку

Наталья 40 лет занимается творческой фотографией. Стояла у истоков основания фотоклубов «Позитив» и «Импульс». Член СФХ России и НСФХУ Украины. Президент Сумского фотоклуба «Позитив».
Выставка продлится до 28 октября.
Художественная галерея «Наша» на Псельской» католической общины г. Сумы, галерея «Бюро Арт», Общественный фонд «Сумы» 18 и 19 октября приглашают...
17 жовтня у приміщенні Сумської міської галереї відбудеться відкриття виставки сумського художника Володимира Ільченко під назвою «Натхнення»....
Городская галерея приглашает сумчан и гостей города посетить выставку коллекции работ из своего собрания....
1 октября в конгресс-центре СумГУ состоялось открытие фотовыставки «Мама, возьмем домой!»....
21 сентября в Сумской областной научной библиотеке откроется выставка фотографий «Ух ты!»....