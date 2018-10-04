Под Сумами сгорела дача

На тушение направили отделения дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра и дежурный караул 28-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Низы.
Как было установлено, огонь охватил кровлю жилого дома. Осложняло ситуацию невозможность оперативной организации бесперебойной подачи воды на тушение. Поскольку ближайшие водоисточники не приспособлены для дозаправки пожарных автомобилей - на реке нет специального пирса, а на водонапорной башне отсутствуют устройство для забора воды и твердое покрытие для подъезда техники. Поэтому автоцистерны пришлось направлять на окраину областного центра к пожарному гидранту, который находился в 6 км от места пожара.
В 16:25 совместными усилиями всех подразделений удалось прекратить дальнейшее распространение огня. В 18:08, использовав более 15 т воды, пожар ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Укрощая пожар в гараже, спасатели предотвратили возгорание дома....
12 октября в 21:34 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в одном из домов многоквартирного одноэтажного дома на...
В рамках месячника добровольно сданного оружия работники Сумского районного отдела полиции обнаружили у двух граждан устройства, похожие на пистолеты....
Сегодня, 16 октября, в 4:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Пушкина в с....
Ликвидировав возгорание сеновала, пожарные спасли от уничтожения хозяйственную постройку и жилой дом....