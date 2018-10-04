Под Сумами сгорела дача 17 октября в 14:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома на территории дачного кооператива в с. Старое Село Сумского района.

На тушение направили отделения дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра и дежурный караул 28-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Низы.

Как было установлено, огонь охватил кровлю жилого дома. Осложняло ситуацию невозможность оперативной организации бесперебойной подачи воды на тушение. Поскольку ближайшие водоисточники не приспособлены для дозаправки пожарных автомобилей - на реке нет специального пирса, а на водонапорной башне отсутствуют устройство для забора воды и твердое покрытие для подъезда техники. Поэтому автоцистерны пришлось направлять на окраину областного центра к пожарному гидранту, который находился в 6 км от места пожара.

В 16:25 совместными усилиями всех подразделений удалось прекратить дальнейшее распространение огня. В 18:08, использовав более 15 т воды, пожар ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.