Доверчивый ахтырчанин стал жертвой интернет-мошенника Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции быть осмотрительными с операциями купли-продажи в сети Интернет, на «крючок» мошенников снова попала очередная жертва.

Объявления о продаже одежды 49-летний ахтырчанин увидел на странице интернет-магазина в одной из соцсетей. Цена товара была значительно меньше рыночной, поэтому выгодное предложение сразу его заинтересовало. Не теряя времени, он позвонил продавцу и, обсудив условия купли-продажи, перечислил 470 гривен на предложенный ему счет банковской карты. Однако желаемого товара он так и не дождался. Продавец в присущей мошенникам манере оборвал связь, изменив сим-карту в своем телефоне, а его страница в соцсети оказалась заблокирована.

«На сегодняшний день по данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и проводят досудебное расследование, - говорит и.о. начальника Ахтырского отдела полиции Олег Юрко. - Полиция принимает все возможные меры, чтобы установить личность злоумышленника и вернуть потерпевшему деньги».

Работники полиции снова предостерегают граждан быть бдительными и осторожными, не пересчитывая деньги за товар вперед и помнить, что покупки через Интернет хотя и дешевле, но не всегда реальны, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.