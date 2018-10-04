Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22137

Доверчивый ахтырчанин стал жертвой интернет-мошенника

Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции быть осмотрительными с операциями купли-продажи в сети Интернет, на «крючок» мошенников снова попала очередная жертва.

Объявления о продаже одежды 49-летний ахтырчанин увидел на странице интернет-магазина в одной из соцсетей. Цена товара была значительно меньше рыночной, поэтому выгодное предложение сразу его заинтересовало. Не теряя времени, он позвонил продавцу и, обсудив условия купли-продажи, перечислил 470 гривен на предложенный ему счет банковской карты. Однако желаемого товара он так и не дождался. Продавец в присущей мошенникам манере оборвал связь, изменив сим-карту в своем телефоне, а его страница в соцсети оказалась заблокирована.

«На сегодняшний день по данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и проводят досудебное расследование, - говорит и.о. начальника Ахтырского отдела полиции Олег Юрко. - Полиция принимает все возможные меры, чтобы установить личность злоумышленника и вернуть потерпевшему деньги».

Работники полиции снова предостерегают граждан быть бдительными и осторожными, не пересчитывая деньги за товар вперед и помнить, что покупки через Интернет хотя и дешевле, но не всегда реальны, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

Сегодня 14:30

На Сумщине пенсионерка лишилась 46 тысяч гривен из-за «денежной реформы»

Несмотря на постоянные предостережения сотрудников полиции о том, что так называемая денежная реформа есть не что иное, как мошенническая схема,...

16.10.2018 15:45

78-летняя пенсионерка попала в мошенническую ловушку

Жительница Шостки отдала аферистке более 10 000 гривен за товар, которой на самом деле стоит в пять раз дешевле....

13.10.2018 10:06

Мошенники обманули роменского фермера более чем на 200 тыс. гривен

Аферист, назвавшийся «менеджером» одной из фирм, занимающейся продажей минеральных удобрений, обманул директора агрофирмы на сумму более 200 000 гривен....

В Ужгороде задержали мошенника с Сумщины, который выманил у пенсионеров около 600 тыс. грн.
11.10.2018 11:23

В Ужгороде задержали мошенника с Сумщины, который выманил у пенсионеров около 600 тыс. грн.

Полицейские Закарпатья во время обыска жилья серийного мошенника с Сумщины обнаружили оружие и драгоценности....

10.10.2018 15:04

На Сумщине прокуратура подозревает мать и дочь в мошенничестве

Шосткинской местной прокуратурой сообщено о подозрении в мошенничестве двум женщинам....

Новости

Ростиславу Кибец нужна помощь!
11.10.2018 17:21
В сумских больницах подключают отопление
Сегодня 17:35
Роменские полицейские поймали серийного «кофемана»
Сегодня 17:17
На Сумщине произошла реорганизация ГУ ГФС в области
Сегодня 16:49
Доверчивый ахтырчанин стал жертвой интернет-мошенника
Сегодня 16:22
Патриарх Филарет передал матери погибшего бойца «Дилли» награду «За жертвенность и любовь к Украине»
Сегодня 15:57
В Сумах сбили велосипедиста: патрульные ищут виновника
Сегодня 15:42
Сумчан приглашают на второе в сезоне футзальное дерби
Сегодня 15:28
С кем сыграют сумские волейболисты в кубке Украины
Сегодня 15:15
Под Сумами сгорела дача
Сегодня 15:14
Дело о тройном убийстве на Сумщине назначено к судебному разбирательству
Сегодня 14:58
Подробности вчерашнего инцидента с пьяным сумчанином на крыше (видео)
Сегодня 14:42
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.