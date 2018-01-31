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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3593

В сумских больницах подключают отопление

По информации отдела здравоохранения, в Сумах с отоплением уже три лечебных учреждения.

Речь идет о городской клинической больнице № 4 по ул. Металлургов, 38, здания детской клинической больницы Святой Зинаиды по ул. Троицкая, 28 и Троицкая, 57, а также городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии по ул. Троицкая, 20.

Остальные подчиненные отделу здравоохранения лечебно-профилактические учреждения прислали соответствующие письма теплоснабжающим организациям.

Подключение к отоплению ожидается в ближайшее время.

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