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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1091

«Сумыхимпром-СДПУ» вылетел из Кубке Украины (видео)

«Сумыхимпром-СДПУ» не смог преодолеть квалификационный раунд Кубка Украины.

После победы в Киеве над «Анреал-Atrix» со счетом 2:1 подопечные Гладова-Кравченко уступили дома 2:4. Главные события игры произошли во втором тайме. Достаточно быстро столичные гости забили три мяча, на что сразу ответил Артур Тодор. Потом соперники еще по разу обменялись результативными действиями. В составе сумской команды точный удар головой в свой актив записал Юрий Пимоненко, а за несколько секунд до сирены Антон Кончаков не реализовал дабл-пенальти.

Спорт Кубок Украины по футзалу Сумыхимпром-СГПУ Футзал

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