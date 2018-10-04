«Сумыхимпром-СДПУ» вылетел из Кубке Украины (видео) «Сумыхимпром-СДПУ» не смог преодолеть квалификационный раунд Кубка Украины.

После победы в Киеве над «Анреал-Atrix» со счетом 2:1 подопечные Гладова-Кравченко уступили дома 2:4. Главные события игры произошли во втором тайме. Достаточно быстро столичные гости забили три мяча, на что сразу ответил Артур Тодор. Потом соперники еще по разу обменялись результативными действиями. В составе сумской команды точный удар головой в свой актив записал Юрий Пимоненко, а за несколько секунд до сирены Антон Кончаков не реализовал дабл-пенальти.