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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2597

Городские власти дали отписку на петицию об автоматическом освещении улиц

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Автоматическое освещение улиц Сум».

«Освещение нашего города включается не по факту наступления сумерек, а по какому-то непонятном графику, который составляется вручную. Неужели необходимо ждать ДТП на пешеходных переходах для установки систем автоматического включения освещения в городе с наступлением темноты? Очень часто в вечернее время суток на небе облачно, и на улицах темно задолго до захода солнца. Датчик определения освещения не так дорого стоит, как человеческая жизнь. Прошу перевести работу системы освещения города с графиков на автоматическую работу по солнечному освещению», - писал автор петиции Захарко Дмитрий Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция по разработке графика и автоматического включения уличного освещения города рассмотрено департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что в настоящее время разработан и утвержден график включения и отключения электросетей внешнего освещения г. Сумы по координатам 51 ° с.ш. и 34,8 ° в.д. / время местное (прилагается).

Что касается приобретения датчиков определения освещения, которые в автоматическом режиме обеспечивали включение сетей уличного освещения по городу, отмечаем, что в связи с ограниченностью финансирования нет возможности выполнить указанные работы в текущем году.

Данное предложение департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета учтена и при условии надлежащего финансирования этих работ в 2019 году будет проработано».

Общество Петиция Уличное освещение

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