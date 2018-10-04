У ПФК «Сумы» проблемы с финансированием: участие в Первой лиге - под вопросом

Кроме этого «Сумы» имеют долги по зарплате перед игроками. На данный момент стоит вопрос дальнейшего финансирования клуба. Пока что «Сумы» пытаются доиграть до конца первого круга Первой лиги, но их дальнейшая судьба - неизвестна, пишет SPORTARENA.com.
В сентябре появилась информация о том, что «Сумы» могут лишить профессионального статуса из-за договорных матчей.
В прошлом сезоне клуб до последнего тура боролся за выживание и благодаря успешной серии весной сумел сохранить прописку в Первой лиге. Сейчас ПФК «Сумы» идет на 12-м месте после 12 туров, имея в активе 12 очков.
Напомним, что по ходу нынешнего сезона с розыгрыша Первой лиги уже снялась харьковская «Кобра».
Игра против "Николаева" пройдет сегодня, 19 октября. Начало в 18.00.
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