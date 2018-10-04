У бывшего военного полиция нашла наркотики и боеприпасы Сумчанин хранил дома около килограмма каннабиса, несколько патронов и отдельные детали к огнестрельному оружию.

Мужчина попал в поле зрения правоохранителей из-за своего увлечения дурман-зельем. Имея решение суда, работники полиции пришли к нему с санкцией на обыск.

В двух коробках из-под обуви, трехлитровой стеклянной емкости, в маленьких бумажных пакетах хранилась уже высушенная, измельченная и приготовленная к употреблению марихуана. К тому же, в хозяйственной постройке нашелся белый полиэтиленовый мешок с высушенным конопляным кустом. Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли 6 патронов различного калибра и еще несколько единиц различных деталей к стрелковому оружию.

Сам 27-летний молодой человек объясняет, что нашел дикорастущую коноплю за городом, поэтому и сделал определенный запас каннабиса для собственного употребления.

Сейчас в рамках открытого по признакам ст. 307 УК Украины (хранение наркотиков...) уголовного производства все «находки» уже направлены на экспертизу, следователи выясняют их происхождение и цель хранения, и проверяют объяснения подозреваемого, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.