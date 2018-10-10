Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:38272

Пограничники задержали молдованина, которого разыскивает Интерпол

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол.

В пункт пропуска «Бачевск» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля в отношении иностранца сработала международная база данных Интерпола.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201/1 и ст. 320/1 УК Республики Молдова - насилие в семье.

Сейчас 26-летний мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам.

Право Интерпол Пограничники

По тематике

Пограничники Сумщины отметили 26-ую годовщину со дня создания погранотряда
Вчера 08:27

Пограничники Сумщины отметили 26-ую годовщину со дня создания погранотряда

20 октября исполнилось 26 лет со дня создания Сумского пограничного отряда....

Киевлянке выплатят моральный ущерб за незаконный отказ в пересечении границы
17.10.2018 15:54

Киевлянке выплатят моральный ущерб за незаконный отказ в пересечении границы

Апелляционный суд Сумской области рассмотрел апелляционные жалобы на решения Заречного районного суда г. Сумы, которым с государства в пользу жительницы...

В поезде «Киев-Москва» сумские пограничники обнаружили оптические прицелы
16.10.2018 14:04

В поезде «Киев-Москва» сумские пограничники обнаружили оптические прицелы

Во время проверки одного из вагонов поезда «Киев-Москва», в конструктивных особенностях пассажирского купе, пограничный наряд обнаружил 5 оптических прицелов к...

На Сумщине пограничники изъяли крупную партию сигарет
15.10.2018 16:24

На Сумщине пограничники изъяли крупную партию сигарет

В Краснопольском районе пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы предотвратили незаконное накопление и перемещение через российско-украинскую государственную...

Украинец пытался вывезти через границу старинную икону
14.10.2018 08:46

Украинец пытался вывезти через границу старинную икону

В пункте пропуска «Екатериновка» в автомобиле украинца обнаружили старинную икону....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.