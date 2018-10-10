Пограничники задержали молдованина, которого разыскивает Интерпол В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол.

В пункт пропуска «Бачевск» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля в отношении иностранца сработала международная база данных Интерпола.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201/1 и ст. 320/1 УК Республики Молдова - насилие в семье.

Сейчас 26-летний мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам.