Газа нет, но тепло будет: «Сумытеплоэнерго» будет греть все Сумы Такой временный выход из ситуацией с отсутствием поставок газа Котельной Северного промузла нашли в мэрии.

Вопрос обсуждался сегодня, 22 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Мы сейчас с вами подготовили жилой фонд, подготовили социальную сферу – детсады, школы, больницы, - начал мэр Сум Александр Лысенко. – Единственная проблема, которая сегодня есть, - это невозможность и проблемные вопросы относительно запуска подачи теплоносителя Котельной Северного промузла. В связи с тем, что они не рассчитались за использование коммерческого газа с газотрейдером, и у них нет возможности рассчитаться, они не получили номинацию от «Нефтегаза». «Сумытеплоэнерго» же получило сегодня номинацию, у них сегодня есть все возможности. Все эти дни мы работали над тем, чтобы найти возможности помочь им, хотя, вы понимаете, что рассчитаться за коммерческий газ мы не можем средствами городского или государственного бюджета. Но нужно понимать и решать этот вопрос. У нас было несколько предложений. Ждем ответ. Но ждать нет времени. Поэтому мы решили провести соответствующие работы относительно переподключения и подачи теплоносителя на территорию Ковпаковского района, там где обслуживает Котельная Северного промузла, от нашей ТЭЦ. Сейчас эти работы также котельной Северного промузла выполняются. Для этого им нужно три дня. Через три дня мы будем поставлять теплоноситель также жителям Ковпаковского района. Это будет происходить, пока они не получат номинацию. Но, к сожалению, температурный график, при котором можно проводить эти работы, до минус 3 градусов. Этот вопрос также нужно решать каким-то образом. Но мы настаиваем на том, что руководителя, учредители «СМНПО», руководство КСПУ включились в работы, чтобы рассчитаться и получить номинацию. Что зависит от нас, - мы все сделаем. Мы предложили реальный путь решения проблемы, это финансовый путь решения этого вопроса. Будем ждать ответа и от газотрейдера, и от руководства «СМНПО» и его учредителей.

Что касается графика, с сегодняшнего дня мы после принятия на прошлой неделе решения исполнительным комитетом о перезаключении договоров и передачи зоны обслуживания социальной сферы Ковпаковского района должны поставлять теплоноситель в детсады, школы и больницы от «Сумытеплоэнерго». Вы готовы?

- Да, технически мы готовы, - ответила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

- Договоры перезаключены, Антонина Николаевна? – спросил мэр у начальника горуправления образования г-жи Данильченко.

- Нужно, чтобы сегодня эта работа была завершена. Елена Юрьевна, вы в курсе, что у нас перезаключение идет?

- Да, - подтвердила и.о. начальника горотдела здравоохранения.

- Возьмите под контроль, и обращаюсь к замам, возьмите все свои учреждения, чтобы мы во время туда подали теплоноситель. До обеда нужно все сделать, тройственный договор мы подпишем, и начинайте поставлять теплоноситель.

Если есть вопросы у активистов: что вы делали полгода, я отвечу: мы готовили жилой фонд и социальную сферу. Мы автоматически готовы войти в отопительный сезон. На каждом аппаратном совещании я задавал вопрос по лимитам газа. Они отвечали: руководство работает, учредители в курсе. К сожалению, не решили они вопрос. Но они ищут возможности рассчитаться за коммерческий газ перед газотрейдером, потому что НАК «Нефтегаз» не отказывает, но только после расчета.

Теперь, Надежда Григорьевна (Покутняя – Ред.), как идет подключение жилого фонда? Мы видим, что сейчас на несколько дней температура понижается, потом снова будет 17-18 градусов. Но мы приняли решение разворачивать весь комплекс действий по подключению тепла в квартирах сумчан.

- На сегодня уже подключено отопление в бюджетную сферу, - ответила г-жа Покутняя. – По жилому фонду разработаны графики подключения жилых жомов. На сегодня жилые дома готовы к отопительному сезону в зоне «Сумытеплоэнерго», заполнены теплоносителем. С сегодняшнего дня мы приступаем к подключению отопления согласно графику.

- Хорошо, обращаюсь к гидрометцентру, подготовьте на 14.30 сводки на заседание исполкома. Мы будем принимать решение о временной передаче всех абонентов от котельной Северного промузла на обслуживание «Сумытеплоэнерго».

Григорий Иванович (Яременко – директор департамента инфраструктуры – Ред.), есть проблемы с подготовкой жилья?

- Все обслуживающие организации выполнили свою часть работы, все дома получили акты готовности к отопительному сезону, - ответил тот.

- Еще раз подчеркиваю: чтобы была готова аварийная служба, чтобы был запас материалов, чтоб были все на работе и четко сотрудничали с «Сумытеплоэнерго», - обратился мэр к руководителям жэков. – Чтобы все были готовы к подключению. Если есть вопросы, будем помогать…