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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12144

Роменские бойцы отличились в Киеве

На выходных в Киеве прошел кубок Украины по киокушин-каратэ среди детей 2005-2010 г.р.

В соревнованиях приняли участие больше 300 спортсменов из 23 команд 17 городов.

В соревнованиях приняли воспитанники ОО «Детско-молодежный спортивный клуб киокушинкай каратэ» из Ромен.

Арсен Демченко стал обладателем кубка столицы. Яна Площик, Максим Попадинец и Александр Теличко заняли вторые места, Влада Михайлик заняла четвертое место.

Тренирует юных бойцов Александр Прядка.

Спорт Каратэ Ромны

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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