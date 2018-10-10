Роменские бойцы отличились в Киеве

В соревнованиях приняли участие больше 300 спортсменов из 23 команд 17 городов.
В соревнованиях приняли воспитанники ОО «Детско-молодежный спортивный клуб киокушинкай каратэ» из Ромен.
Арсен Демченко стал обладателем кубка столицы. Яна Площик, Максим Попадинец и Александр Теличко заняли вторые места, Влада Михайлик заняла четвертое место.
Тренирует юных бойцов Александр Прядка.
34-летний роменчанин заходил в продуктовые супермаркеты, брал самый дорогой кофе с полок магазинов и исчезал....
На выходных в Днепре проходил традиционный турнир по каратэ WKF «Dnipro open 2018»....
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