Сумской каратист едет на чемпионат мира

В составе сборной Украины, который опубликовал на своей странице в Фейсбуке главный тренер сборной Антон Никулин, и сумчанин Игорь Угнич.
Наш земляк выступит в командном кумитэ.
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