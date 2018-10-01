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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:09564

Сумской каратист едет на чемпионат мира

7-11 ноября Мадрид (Испания) примет чемпионат мира по каратэ WKF.

В составе сборной Украины, который опубликовал на своей странице в Фейсбуке главный тренер сборной Антон Никулин, и сумчанин Игорь Угнич.

Наш земляк выступит в командном кумитэ.

Спорт Игорь Угнич Каратэ

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