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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские ходоки отличились на чемпионате Украины

20-21 октября в Ивано-Франковске состоялись традиционные соревнования по спортивной ходьбе «Кубок« Вечернего Ивано-Франковска», в рамках которых также состоялись чемпионаты Украины по ходьбе на 50 км и командный среди ДЮСШ и СДЮШОР.

Вечно молодая Людмила Шелест на дистанции 50 км стала второй

Сергей Грузин

Всего в этих соревнованиях приняли участие 148 спортсменов. Кроме украинцев были атлеты из Сербии, Греции, Беларуси и Молдовы.

Сумщину на соревнованиях представляли 14 спортсменов. В зачете среди ДЮСШ и СДЮСШОР КУ ДЮСШ Сумского района набрала 141 очко и заняла 5-ое место среди ДЮСШ, ОДЮСШ с 76 зачетными очками заняла 10-ое место. СДЮСШОР В.Голубничого набрала 20 очков и заняла первое место среди СДЮШОР.

В командном зачете с заделом 385 очков Сумская область заняла III место.

В личном зачете наши земляки получили 1 первое, 2 вторых и 3 третьих места.

Победителем в спортивной ходьбе на 3 км среди юношей стал Николай Рущак (тренеры - Шелест А.П., Шелест Л.Г.) с результатом - 13:19.

Второе место заняли: в спортивной ходьбе на 20 км среди мужчин (молодежь) Олег Свистун (тренеры - Мирошниченко С.А., Мирошниченко А.Н.) с результатом - 1:26:37, в спортивной ходьбе на 5 км среди девушек 2000-2001 г.р. Алина Ткач (тренеры - Мирошниченко С.А., Мирошниченко А.Н.) с результатом 26:42.

Третье место заняла Анастасия Лукашевич (тренеры - Мирошниченко С.А., Мирошниченко А.Н.) в спортивной ходьбе на 5 км среди девушек 2000-2001 г.р. с результатом - 27:19.

В чемпионате Украины по ходьбе на 50 км Сумскую область представляли 5 человек.

Людмила Шелест (тренер - Шелест А.П.) с результатом 4:45:34 завоевала второе место среди женщин, Антон Кравченко (тренер - Шелест А.П., Шелест Л. Г.) с результатом 4:44:39 занял 3-е место среди молодежи, Антон Радько (тренеры - Кривохижа Н.Н., Кривохижа Т.В.) с результатом 4:04:53 занял четвертое место среди мужчин, Алексей Шелест (тренер - Шелест Л.Г.) с результатом 4:09:53 стал пятым среди мужчин.

В командном зачете с 300 очками Сумская область заняла второе место, сообщает сайт ФЛАСО.

Спорт Легкая атлетика Спортивная ходьба

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