Сумчане должны за воду почти 30 миллионов На сегодня за услуги водоснабжения и водоотведения потребители задолжали КП «Горводоканал» почти 29 млн грн.

От того насколько своевременно абоненты рассчитываются, зависит возможность предприятия предоставлять круглосуточно услуги, а также покрывать свои расходы. В случае невыполнения водоканалом жестких обязательств по оплате за использованную электроэнергию, объекты предприятия будут отключены от электроснабжения, что приведет к прекращению подачи воды в город и осуществления водоотведения. Настоятельно просим уважаемых потребителей не забывать вовремя рассчитываться за потребленные услуги, сообщает пресс-служба предприятия.