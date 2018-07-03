Сумчане должны за воду почти 30 миллионов

От того насколько своевременно абоненты рассчитываются, зависит возможность предприятия предоставлять круглосуточно услуги, а также покрывать свои расходы.
В случае невыполнения водоканалом жестких обязательств по оплате за использованную электроэнергию, объекты предприятия будут отключены от электроснабжения, что приведет к прекращению подачи воды в город и осуществления водоотведения.
Настоятельно просим уважаемых потребителей не забывать вовремя рассчитываться за потребленные услуги, сообщает пресс-служба предприятия.
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