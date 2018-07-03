Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:17265

Сумчане должны за воду почти 30 миллионов

На сегодня за услуги водоснабжения и водоотведения потребители задолжали КП «Горводоканал» почти 29 млн грн.

От того насколько своевременно абоненты рассчитываются, зависит возможность предприятия предоставлять круглосуточно услуги, а также покрывать свои расходы.

В случае невыполнения водоканалом жестких обязательств по оплате за использованную электроэнергию, объекты предприятия будут отключены от электроснабжения, что приведет к прекращению подачи воды в город и осуществления водоотведения.

Настоятельно просим уважаемых потребителей не забывать вовремя рассчитываться за потребленные услуги, сообщает пресс-служба предприятия.

Общество КП «Горводоканал»

По тематике

В Сумах экоинспекция «настучит» на водоканал в прокуратуру за загрязнение Псла
24.09.2018 14:32

В Сумах экоинспекция «настучит» на водоканал в прокуратуру за загрязнение Псла

Государственная экологическая инспекция в Сумской области информирует о результатах инструментально-лабораторных исследований проб воды, отобранных из р. Псел и сточных вод...

В Сумах продолжаются работы по очистке резервуаров чистой воды
12.09.2018 12:41

В Сумах продолжаются работы по очистке резервуаров чистой воды

КП «Горводоканал» продолжает работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Тополянская водозабора....

С 12 сентября сумчане будут платить за воду больше
11.09.2018 14:52

С 12 сентября сумчане будут платить за воду больше

КП «Горводоканал» информирует о том, что с 12 сентября плата за услуги предприятия будет начисляться по скорректированным тарифам....

Сумчанам по-тихому повысили тарифы на воду
06.09.2018 14:22

Сумчанам по-тихому повысили тарифы на воду

4 сентября на заседании НКРЭКУ повышены тарифы КП «Горводоканал» на воду и водоотведение....

03.07.2018 08:09

В Сумах будут промывать водопровод

КП «Горводоканал» сообщает о профилактической промывке водопроводов бассейна Ново-Оболонского водозабора.... 2

Новости

«Сумытеплоэнерго» временно будет отапливать весь город. До минус 5 градусов
Вчера 15:18
Газа нет, но тепло будет: «Сумытеплоэнерго» будет греть все Сумы
Вчера 09:09
На Сумщине нашли нелегальное производство горюче-смазочных материалов
Сегодня 15:35
В Сумах сражались тхеквондисты со всей Украины
Сегодня 15:34
Сумчане должны за воду почти 30 миллионов
Сегодня 15:17
Смогут ли сумчане попасть к врачу-специалисту, не подписав декларацию с врачом?
Сегодня 14:52
На Сумщине перевернулся грузовик с дизтопливом
Сегодня 14:29
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 14:28
Хулиганы или рейдеры? С чем приехали в Сумы те, кто резал колеса сумских маршруток
Сегодня 14:20
Сколько депутатов будут избирать в ОТГ Сумщины перед Новым годом?
Сегодня 14:11
Отопительный сезон в Конотопе стартует со среды
Сегодня 13:59
Кубок Украины в Сумах онлайн (трансляция)
Сегодня 13:42
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.