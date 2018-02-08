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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35180

На Сумщине нашли нелегальное производство горюче-смазочных материалов

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудниками оперативного управления и управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области разоблачено незаконное производство горюче-смазочных материалов.

Установлено, что на территорию завода завозилась углеводородное сырье неизвестного происхождения, которое перерабатывали на бензин и дизельное топливо. Незаконно изготовленная продукция реализовывалось без соответствующих документов.

На основании постановления суда в понедельник, 22 октября, проведен обыск на территории указанного завода в Ахтырском районе. Во время следственного действия обнаружено и изъято сырье и незаконно изготовленные горюче-смазочные материалы общим объемом более 143 тыс. литров, а также промышленное нефтеперерабатывающее оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Ориентировочная стоимость изъятых ценностей более 7,4 млн грн.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины устанавливаются лица, причастные к незаконному производству. Досудебное следствие продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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