Внимание! Полиция разыскивает без вести пропавшего подростка (фото) Работниками Роменского отдела полиции разыскивается без вести пропавший 15-летний Кобылянский Руслан Викторович, житель села Андрияшевка Роменского района.

23 октября, около 14:00, парень ушел из дома и до сих пор его местонахождение остается неизвестным. На вид подростку 15-17 лет, худощавый, светловолосый, глаза - голубого цвета. Был одет в синюю футболку, черную кофту с белыми вставками, темно-синие джинсы, обут в светлые кроссовки.

Работники полиции обращаются к гражданам с призывом: оглянитесь вокруг, возможно, парень находится где-то рядом с вами, и нуждается в помощи. Если вам известно его местонахождение, или вы имеете информацию, которая поможет в поисках подростка, сообщите об этом по телефонам Роменского отдела полиции: (05448) 2-12-30, 2-12-31, 050-307-99-37, 067 -542-02-23, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.