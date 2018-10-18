Суд оставил под арестом вещдоки, изъятые у полицейского, подозреваемого во взятке и совершении ДТП Суд наложил арест на имущество полицейского, которого подозревают во взяточничестве и совершении ДТП в Сумах.

Апелляционный суд Сумской области рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Заречного районного суда г. Сумы, которым следственным судьей было удовлетворено ходатайство стороны обвинения о наложении ареста на имущество правоохранителя, подозреваемого в совершении ряда уголовных преступлений, а именно ч.3 ст. 368 УК (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее потерпевшему тяжкое телесное повреждение).

Речь идет о краснопольском следователе, который в июне этого года вместе с коллегами требовал и получил от местной жительницы 10 000 гривен за непривлечение ее сына к уголовной ответственности. А в конце августа полицейский, находясь за рулем автомобиля «Деу Ланос» и двигаясь по улицам областного центра, не остановившись на красный свет светофора, на пешеходном переходе сбил двух человек.

С решением суда первой инстанции не согласился полицейский и подал апелляционную жалобу. В обосновании своих требований отмечал, что судебное решение содержит ложные данные, а именно то, что изъятые вещи являются его собственностью. По его словам, мобильные телефоны принадлежат другим людям, а потому не могут быть доказательством в уголовном производстве. Коллегия судей Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев материалы дела, отказала подозреваемому в удовлетворении апелляционной жалобы, поскольку следователем и прокурором доказано, что изъятые вещи являются вещественными доказательствами в этом уголовном производстве. Мобильные телефоны были обнаружены в сумке подозреваемого, а потому могли использоваться им для организации и совершению преступлений и сохранили следы совершения уголовных преступлений, сообщает пресс-служба суда.