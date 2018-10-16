Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54294

На Сумщине определился чемпион области по футболу

Сегодня, 24 октября, прошли два последних матча чемпионата Сумщины по футболу.

Перед этим в турнирной таблице впереди шел липоводолинский «Альянс», у николаевской «Виктории» было на 2 очка меньше.

«Альянс» на выезде обыграл ФК «Кролевец» 4:0, а «Виктория» разгромила в гостях «Гранум» из Снежек 7:1. Однако даже такой победы не хватило действующему чемпиону Украины среди аматоров для победы в областном чемпионате.

В итоге «Альянс» набрал 49 очков, у «Виктории» - 47. Бронзу неделю назад завоевала команда «LS Group» из Верхней Сыроватки – 37 очков.

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