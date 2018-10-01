В Сумах снова отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 500 мм по ул. Прокофьева, сегодня, 25 октября, в 9:45 прекращена подача воды в дома №№ 30а, 30б, 26, 32, 32а, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 22, 24, 26, 30/1, 28, 44/1, 44/2, 36, 36а, 36б, 48а по ул. Прокофьева.

Также из-за проведения аварийно-ремонтных работ по ул. Алексея Береста и пр. Зиновия Красовицкого в 9:45 прекращено водоснабжение в домах №№ 2, 4 по пр. З.Красовицкого, № 2 по ул. Горького, № 5 по ул. Береста.