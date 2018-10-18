В Глухове тушили заброшенный дом Пожарные ликвидировали возгорание не эксплуатируемого жилого дома.

24 октября в 19:32 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании не эксплуатируемого жилого дома по ул. Трехсвятской в г. Глухов. О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым из окон здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарные установили, что горение происходит на чердаке дома. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на остальные постройки.

В 19:47 возгорание было локализовано, а в 20:21, потратив на тушение 7,5 тонн воды - полностью ликвидировано.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.