В Глухове тушили заброшенный дом

24 октября в 19:32 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании не эксплуатируемого жилого дома по ул. Трехсвятской в г. Глухов. О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым из окон здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию пожарные установили, что горение происходит на чердаке дома. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на остальные постройки.
В 19:47 возгорание было локализовано, а в 20:21, потратив на тушение 7,5 тонн воды - полностью ликвидировано.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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