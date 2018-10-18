В Ахтырке пьяная ссора закончилась убийством Как установили сотрудники полиции, до смерти пенсионера жестоко избил 54-летний бездомный.

В Ахтырский отдел полиции около девяти утра позвонила жительница райцентра с сообщением о том, что, вернувшись домой, обнаружила тело своего сожителя с явными следами насильственной смерти.

На вызов сразу же выехала направлена следственно-оперативная группа полиции. Прибыв на место, правоохранители убедились - пенсионер был жестоко избит. Осмотрев место, где произошла трагедия, сыщики пришли к выводу, что злоумышленник был хорошо знаком погибшему, поэтому в круг подозреваемых в первую очередь попали все те, с кем погибший мог общаться накануне.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена - им оказался местный 54-летний бездомный, который в своем прошлом уже имел судимости за подобные преступления.

Его задержали и допросили. Он подробно рассказал об обстоятельствах преступления. Вместе с 67-летним хозяином они некоторое время выпивали, а затем между ними возникла ссора. Гость схватил палку и начал неистово избивать пенсионера, не обращая ни малейшего внимания, куда попадают удары: в лицо, по голове, туловищу и ногам. Как впоследствии подтвердили эксперты, смерть потерпевшего мужчины наступила в результате множественных переломов ребер и повреждения легких, вызванных переломами.

В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей, ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.