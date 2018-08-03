На Химгородке стая гопников избила двух друзей Преступление было совершено возле отделения полиции на улице Ахтырской в Сумах.

Произошло это в ночь с 23 на 24 октября. Двое 18-летних парней стояли под своим подъездом, когда к ним подошли сначала пять человек с вопросами вроде «вы за кого, вы чьих»? Ребята ответили, что ни к одной из молодежных группировок не относятся. И за это толпа незнакомцев начала их избивать. Более того, к незнакомцам за считанные минуты присоединилась еще одна группа молодых количеством более 20 человек. На звуки драки выбежали соседи и родители двух парней. Но гопники напали и на них. В результате размирять массовое побоище прибыли три патрульных «Приуса», а двух друзей с разбитыми головами забрала скорая, пишет Sumy.Today.

По данному факту Сумским горотделом полиции открыто уголовное производство. События квалифицировали как... нанесение легких телесных повреждений. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области. Оба пострадавших пока госпитализированы в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.