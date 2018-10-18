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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:43629

Тепла нет: СБУ предупреждала о долгах за газ мэра Лысенко еще летом (документы)

Оказывается, городской голова Сум Александр Лысенко знал о срыве отопительного сезона еще несколько месяцев назад.

Об этом стало известно благодаря документам, которые опубликовал сайт Sumy.Today.

Сегодня на сессии Сумского горсовета мэр Александр Лысенко и его профильный заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Журба сообщили о том, что для них стал сюрпризом тот факт, что ПАО «Сумское НПО» имеет задолженность за газ и перед частным трейдером, и перед НАК «Нафтогаз».

Однако, как следует из документов, это было не совсем так.

Оказывается, Управление СБУ в Сумской области еще 13 августа официально обратилось с письмом к мэру Сум Александру Лысенко, в котором сообщило о потенциальной угрозе дестабилизации работы стратегически важного предприятия - Котельная северного промузла (КСПУ). Письмо подписано начальником Управления СБУ Сумщины.

Более того, 24 сентября Департамент жилищно-коммунального хозяйства Сумской облгосадминистрации предупреждал мэра о том, что ПАО «Сумское НПО» имеет задолженность за газ.

Кроме этого, 9 октября сумских чиновников об угрозе срыва отопительного сезона предупреждало и ПАО «Сумыгаз». В письме сумских газовиков сообщается, что без ресурсов подтвержденного объема природного газа остаются около 40 предприятий коммунальной теплоэнергетики, а среди них и Дирекция котельной северного промузла (ПАО «Сумское НПО»).

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