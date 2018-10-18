У Ромнах відсвяткували 100-річчя першого пам’ятника Тарасу Шевченку

Міський голова Ромен Сергій Салатун вітальним словом відкрив урочистий мітинг з нагоди відкриття монумента. «Для нас, роменців, це велика честь ходити землею, якою неодноразово ступав Великий Кобзар», - йдеться у зверненні очільника міста.
Гостями свята стали спеціальні делегати (науковці, дослідники, публіцисти, обласні та місцеві депутати). Всі вони привітали жителів зі знаменним днем в історії м. Ромни.
З шаною і любов’ю всі присутні поклали квіти до пам’ятника Великому Кобзареві – Тарасу Григоровичу Шевченку.
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