У Ромнах відсвяткували 100-річчя першого пам’ятника Тарасу Шевченку Завдячуючи відомому українському скульптору Івану Кавалерідзе – сто років потому сталася приємна подія в житті роменців - відкриття пам’ятника – подія, котра навічно вписана в золотий літопис увічнення пам’яті Т.Г. Шевченка в нашому краї.

Міський голова Ромен Сергій Салатун вітальним словом відкрив урочистий мітинг з нагоди відкриття монумента. «Для нас, роменців, це велика честь ходити землею, якою неодноразово ступав Великий Кобзар», - йдеться у зверненні очільника міста.

Гостями свята стали спеціальні делегати (науковці, дослідники, публіцисти, обласні та місцеві депутати). Всі вони привітали жителів зі знаменним днем в історії м. Ромни.

З шаною і любов’ю всі присутні поклали квіти до пам’ятника Великому Кобзареві – Тарасу Григоровичу Шевченку.