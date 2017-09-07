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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Архиереи УПЦ (МП) с Сумщины выступили против автокефалии

Заявление православных архиереев, возглавляющих епархии в Сумской области, опубликовано на сайте Сумской епархии УПЦ (МП).

«Ввиду обстоятельств последнего времени, касающихся жизни православных верующих Украинской Православной Церкви, от имени духовенства и верующих Сумской, Конотопской и Роменской епархий УПЦ заявляем нижеследующее:

1. Мы считаем, что нынешний статус Украинской Православной Церкви в полной мере соответствует миссии Церкви Христовой, позволяет осуществлять задачи по управлению православными приходами на территории Сумской области. По нашему мнению, изменение нынешнего статуса Украинской Православной Церкви нецелесообразно и противоречит желанию православных верующих Сумщины.

2. Мы поддерживаем Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия как законного и единственного Предстоятеля Украинской Православной Церкви, одобряем и поддерживаем его деятельность во славу Церкви Христовой», - говорится в сообщении, подписанном Евлогием, митрополитом Сумским и Ахтырским, Иосифом, архиепископом Роменским и Бурынским и Романом, архиепископом Конотопским и Глуховским.

Общество Автокефалия УПЦ МП

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