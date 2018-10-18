Сумские аматоры продолжают погоню за лидером

В группе 2 выступают две команды с Сумщины.
Новоиспеченный чемпион Сумщины липоводолинский «Альянс» дома принимал «Олимпик» из Кропивницкого. Матч завершился разгромом гостей 6:0. За хозяев забивали Сулейман (7), Гаврась (13), Пикуль (66, пен., 75) и Душин (79, 90+1).
Действующий чемпиона Украины среди аматоров «Виктория» из Николаевки в гостях играла против столиного ФК «Рубикон-Вишневое». Игра завершилась минимальной победой нашей команды 0:1. Единственный мяч на 78-ой минуте забил Акимов.
Остальные игры труа:
«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин, Черкасская обл.) – «Диназ» (Вышгород, Киевская обл.) 4:1
«Авангард» (Корюковка, Черниговская обл.) – «Факел» (Липовец, Винницкая обл.) 1:0
«Авангард» (Бзив, Киевская обл.) – «Агродом» (Бахмач, Черниговская обл.) 2:1
МФК «Первомайск» (Николаевская обл.) – «Чайка» (Вышгород, киевская обл.) 1:0
После 13 туров лидирует «ЛНЗ-Лебедин» - 35 очков, дальше – «Виктория» - 27 очков (игра в запасе), «Альянс» - 25.
В этом году осталось сыграть еще один тур. 4 ноября обе сумские команды будут играть на везде: «Альянс» против «Диназа», «Виктория» против «Аванграда» (Бзив).
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