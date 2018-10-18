«Сумытеплоэнерго» отчиталось о включении тепла Сегодня, 28 октября, на аппаратном совещании в мэрии замдиректора ООО «Сумытеплоэрего» Надежда Покутняя сообщила, что все жилье в зоне ответственности их предприятия подключены к теплу.

- В зоне «Сумытеплоэнерго» все объекты социальной сферы включены, - начала она. - В зоне КСПУ все объекты, которые к нам обратились и заключили договора, также включены. На сегодня еще поступают заявки, мы будем заключать договора и давать тепло. В зоне «Сумытеплоэнерго» на сегодня тепло подано во все дома. На этой неделе вместе с жэками будем выполнять наладочные работы. Есть вопросы по отдельным стоякам, батареям, будем решать эти вопросы. Серьезных вопросов нет.

- Григорий Иванович, - обратился мэр Сум Александр Лысенко к директору департамента инфраструктуры г-ну Яременко. – У меня есть информация, что уже после включения тепла был порыв по дому на Харьковской. Какая там ситуация? Какой точно адрес?

- Это Харьковская, 6, - снова поднялась г-жа Покутняя. – Там нужно выполнять земляные работы.

- Это плохо, что так случилось, но когда это всего один дом, то это уже результат какой-то работы, - подытожил мэр.