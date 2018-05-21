Аварийную подпорную стенку под стенами Сумской мэрии вместо ремонта пока только огородили Сегодня, 29 октября на аппаратном совещании в мэрии снова обсуждалось состояние подпорной стенки на пл. Независимости.

Докладывал директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Разработана проектно-сметная документация, - начал он. – Кроме того, подпорная стенка огорожена, и проход там невозможен, чтобы случайно не травмировались жители. Бюджетное предложение на выполнение этих работ на 2019 год мы внесли. Если позволят погодные условия, сразу приступим в к выполнению работ.

- Пользователь земельного участка, он же в аренде, молчит? Ничего не хочет делать? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Он отказался от участка, - сообщил директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко.

- Отказался? После того, как мы обратились к нему сделать подпорную стенку… А может, мы проведем конкурс или аукцион, чтобы кому-то дать этот участок с учетом возможности ремонта подпорной стенки?

- Это время, раньше февраля не получится.

- Но они тоже собираются в следующем году делать. Так что давайте попробуем. Но тот заборчик из красного кирпича нужно демонтировать уже сейчас. Блоки то понятно, но кирпич нужно убрать, давайте своими силами, Григорий Иванович. Кому нужен кирпич, пускай демонтирует.

Напомним, раньше говорили о стоимости работ в 1,5 млн грн. Еще полтора месяца назад мэр Сум говорил о том, чтобы разорвать договор аренды с арендатором. А весной г-н Яременко обещал, что работы начнутся в июле 2018 года.