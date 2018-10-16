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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03383

В Сумах снова отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключениие воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Лермонтова, сегодня, 29 октября, в 9:15 прекращена подача воды в дома №№ 13, 15, 17, 17/1 по ул. Лермонтова, №№ 15а, 15б по ул. Ремесленная, №6 по ул. Ивана Выговского.

После завершения работ подача воды будет восстановлена.

Общество Отключение воды

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