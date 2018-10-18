В центре Сум женская консультация до сих пор без отопления

Об этом сегодня, 29 октября на аппаратном совещании в мэрии сообщила представитель горотдела здравоохранения.
- С теплом все лечебно-профилактические учреждения за исключением женской консультации по ул. Набережная р. Стрелка, - сообщила она.
- А почему так? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.
- Отопление связано с жилым домом, который еще не подключен.
Ул. Набережная р. Стрелка находится в зоне обслуживания КСПУ, где отопление в жилых домах пока не включено.
Сегодня, 28 октября, на аппаратном совещании в мэрии замдиректора ООО «Сумытеплоэрего» Надежда Покутняя сообщила, что все жилье в зоне ответственности...
Сегодня, 29 октября, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко рассказал ситуацию с (не)включением отопления в Ковпаковском районе города....
Оказывается, городской голова Сум Александр Лысенко знал о срыве отопительного сезона еще несколько месяцев назад....
Депутаты городского совета во время внеочередной сессии 26 октября приняли Обращение к высшему руководству страны и НАК «Нафтогаз Украины» по...
Сегодня, 26 октября, на внеочередной сессии Сумской горсовет проголосовал за утверждение договора поставки тепловой энергии от ООО «Сумытеплоэнерго» ПАО «Сумское...