В центре Сум женская консультация до сих пор без отопления В женской консультации на ул. Набережной р. Стрелка до сих пор не включили отопление.

Об этом сегодня, 29 октября на аппаратном совещании в мэрии сообщила представитель горотдела здравоохранения. - С теплом все лечебно-профилактические учреждения за исключением женской консультации по ул. Набережная р. Стрелка, - сообщила она. - А почему так? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко. - Отопление связано с жилым домом, который еще не подключен. Ул. Набережная р. Стрелка находится в зоне обслуживания КСПУ, где отопление в жилых домах пока не включено.