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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16566

В центре Сум женская консультация до сих пор без отопления

В женской консультации на ул. Набережной р. Стрелка до сих пор не включили отопление.

Об этом сегодня, 29 октября на аппаратном совещании в мэрии сообщила представитель горотдела здравоохранения.

- С теплом все лечебно-профилактические учреждения за исключением женской консультации по ул. Набережная р. Стрелка, - сообщила она.

- А почему так? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Отопление связано с жилым домом, который еще не подключен.

Ул. Набережная р. Стрелка находится в зоне обслуживания КСПУ, где отопление в жилых домах пока не включено.

Общество Отопительный сезон

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