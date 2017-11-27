Сумские дорожники готовятся к зиме

Об этом сегодня, 29 октября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор предприятия Александр Вегера.
- На сегодня мы уже получили 6 вагонов соли, - доложил он. – По договору в этом месяце должны получить 10. Это минимальный запас. Плюс уже заготовлено 5 тыс. тонн гранотсева. Мешаем. Еще около 6 тыс. тонн планируем завезти в следующем месяце.
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