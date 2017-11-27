Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29414

Сумские дорожники готовятся к зиме

КП «Дорремстрой» готовится к зимнему периоду, заготавливая гранотсев и соль.

Об этом сегодня, 29 октября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор предприятия Александр Вегера.

- На сегодня мы уже получили 6 вагонов соли, - доложил он. – По договору в этом месяце должны получить 10. Это минимальный запас. Плюс уже заготовлено 5 тыс. тонн гранотсева. Мешаем. Еще около 6 тыс. тонн планируем завезти в следующем месяце. 

Общество Дорремстрой Подготовка к зиме

По тематике

В Сумах активисты требуют отстранить директора КП «Дорремстрой» от должности
16.04.2018 10:32

В Сумах активисты требуют отстранить директора КП «Дорремстрой» от должности

Сегодня во время аппаратного совещания в мэрии около десятка активистов с различными плакатами требовали создать комиссию по проверке деятельности КП...

Патрульные отчитались о подготовке маршруток к зиме (фото)
21.12.2017 10:37

Патрульные отчитались о подготовке маршруток к зиме (фото)

Управление патрульной полиции в Сумской области отчитывается об итогах месячника «Перевозчик - зима»....

Как сумские остановки готовы к зиме? (фото)
14.12.2017 13:22

Как сумские остановки готовы к зиме? (фото)

Член общественной комиссии по транспорту Владимир Дворниченко показал остановку общественного транспорта «Крестовоздвиженская церковь» (мясокомбинат)....

11.12.2017 08:49

Сумские власти в декабре решили проверить готовность жэков к зиме

Мэр Сум Александр Лысенко дал своим замам три дня на проверку частных жэков....

27.11.2017 17:05

Подготовка дорог Сумщины к зиме завершена?

Главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко о готовности дорог Сумщины к зимнему периоду во время аппаратного совещания докладывал начальник Службы автомобильных...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.