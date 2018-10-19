Стал известен самый оптимистический прогноз подачи тепла в Сумах Зона ответственности «Котельной северного промузла» сможет получить тепло не раньше чем через неделю-десять дней.

Об этом стало известно на заседании антикризисного энергетического штаба в облгосадминистрации в понедельник, 29 октября. На сей раз руководство области не стало метать стрелы в сумского мэра и городских чиновников, ответственных за ЖКХ. Председательствующий на заседании глава облгосадминистрации Николай Клочко акцентировал внимание на ответственности «Котельной северного промузла», которая, как усматривает глава области, нарушила целый ряд законов Украины. По его мнению, не выполнение обязательств должностными лицами предприятия должно стать предметом оценки для правоохранительных органов. После этого перешли к поиску управленческих решений с распределением задач по зонам ответственности.

Городской голова Александр Лысенко сообщил, что ставит перед собой задачу в течение недели решить вопрос с частным газотрейдером, который заблокировал получение лимитов для «Котельной северного промузла» из за нарушения предприятием договоренности о погашении долга. Ряд мероприятий для решения этого вопроса уже наработан. При этом мэр не захотел озвучивать подробности, сославшись на постоянно меняющуюся переговорную ситуацию и сомнения в юридической правильности наработанных предложений.

- Сегодня представители газотрейдера находятся у нас. Завтра в 9.30 мы встречаемся с ними в Киеве для выработки окончательных договоренностей, - сообщил А.Лысенко и попросил максимального содействия областных властей для участия в переговорах генерального директора СНПО Алексея Цымбала. – Без него нам будет сложно это сделать. Я не могу брать на себя все полномочия по договоренностям предприятия-лицензиата. У них прямые договоры и они должны это делать. Мы не можем гасить из городского бюджета долги коммерческого предприятия. За это предусмотрена уголовная ответственность. Мы уже пошли на беспрецедентный шаг, дав гарантию «Сумытеплоэнерго» за КСПУ, что с ними рассчитаются за включение социальной сферы. Но за это мы можем гарантировать, это деньги горбюджета.

По данным ПАО «Сумыгаз», если газотрейдер «Инвестсервис» снимет возражения связанные с задолженностью, для НАК «Нефтегаз» не сложно будет в течение 2-3 суток дать номинацию, а «Сумыгазу» - в течение 2-3 суток направить газ на котельную (технически предприятие готово). Сам запуск отопления в жилищном фонде по прогнозам коммунальщиков может занять еще 2-3 суток.

- Думаю, общими усилиями мы эту ситуацию в течение недели –десяти дней сможем урегулировать и извиниться перед сумчанами, - подытожил Н.Клочко, выразив надежду, что сумской мэрией разработан законный механизм погашения задолженности.

Председатель облгосадминистрации пожелал мэру и его команде успеха в завтрашних переговорах и сообщил о своей готовности поддержать его при необходимости в Киеве.