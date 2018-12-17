Сумские хоккеистки забивают за «Минск» 22-24 декабря прошел первый тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд.

В турнире принимают участие 8 команд, которые сыграли по кругу. ХК «Минск», за который играют воспитанницы сумского хоккея Евгения Керноз и Ольга Куровская, выиграл все 7 матчей с общим счетом 47-6. А наши землячки забили каждая по 7 мячей и занимают пятое место в списке бомбардиров.