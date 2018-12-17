Сумские хоккеистки забивают за «Минск»

Ольга Куровская
В турнире принимают участие 8 команд, которые сыграли по кругу. ХК «Минск», за который играют воспитанницы сумского хоккея Евгения Керноз и Ольга Куровская, выиграл все 7 матчей с общим счетом 47-6. А наши землячки забили каждая по 7 мячей и занимают пятое место в списке бомбардиров.
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