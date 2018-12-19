В Ахтырке купили газ для школ на 20% дороже, чем по тендеру Прокуратуры Сумской раз защитила интересы государства в сфере использования бюджетных средств.

Решением Хозяйственного суда Сумской области удовлетворен иск прокуратуры Сумской области в интересах государства в лице Министерства экономического развития и торговли к ООО «Укртранссервис-групп» и отделу образования Ахтырской райгосадминистрации о признании недействительными дополнительных соглашений к договору поставки природного газа.

Установлено, что отделом образования Ахтырской районной государственной администрации в январе 2018 года проведены открытые торги по закупке газового топлива. По результатам электронного аукциона автоматической системой победителем определено ООО «Укртранссервис-групп» с самым низким ценовым предложением, с которым в последующем заключен договор на поставку природного газа. Однако в феврале 2018 года сторонами заключены два дополнительных соглашения, которыми цену газа было существенно увеличено.

Сам факт заключения дополнительных соглашений прокуратура обжаловала в суде. По результатам судебного рассмотрения прокуратура области убедила суд в обоснованности исковых требований, доведя беспочвенность и незаконность повышения цены на газ, поэтому защитила интересы государства в сфере использования бюджетных средств.

Как сообщил начальник управления представительства интересов государства в суде Александр Рубан, два незаконных дополнительных соглашения, которыми через неделю после заключения основного договора стоимость природного газа для отдела образования Ахтырской райгосадминистрации увеличена почти на 20%, судом признаны недействительными, сообщает пресс-служба прокуратуры области.