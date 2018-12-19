Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
27.12.2018 16:03583

В Ахтырке купили газ для школ на 20% дороже, чем по тендеру

Прокуратуры Сумской раз защитила интересы государства в сфере использования бюджетных средств.

Решением Хозяйственного суда Сумской области удовлетворен иск прокуратуры Сумской области в интересах государства в лице Министерства экономического развития и торговли к ООО «Укртранссервис-групп» и отделу образования Ахтырской райгосадминистрации о признании недействительными дополнительных соглашений к договору поставки природного газа.

Установлено, что отделом образования Ахтырской районной государственной администрации в январе 2018 года проведены открытые торги по закупке газового топлива. По результатам электронного аукциона автоматической системой победителем определено ООО «Укртранссервис-групп» с самым низким ценовым предложением, с которым в последующем заключен договор на поставку природного газа. Однако в феврале 2018 года сторонами заключены два дополнительных соглашения, которыми цену газа было существенно увеличено.

Сам факт заключения дополнительных соглашений прокуратура обжаловала в суде. По результатам судебного рассмотрения прокуратура области убедила суд в обоснованности исковых требований, доведя беспочвенность и незаконность повышения цены на газ, поэтому защитила интересы государства в сфере использования бюджетных средств.

Как сообщил начальник управления представительства интересов государства в суде Александр Рубан, два незаконных дополнительных соглашения, которыми через неделю после заключения основного договора стоимость природного газа для отдела образования Ахтырской райгосадминистрации увеличена почти на 20%, судом признаны недействительными, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право

Новости

Вітання голови облдержадміністрації Миколи Клочка жителям Сумщини із Новим 2019 роком та Різдвом Христовим
Вчера 14:06
Вітання Сумського міського голови Олександра Лисенка із Новим 2019 роком та Різдвом Христовим
Вчера 13:57
На Закарпатье взяли под стражу наркоагрария с Сумщины
Вчера 21:02
Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины в призах
Вчера 20:48
На Сумщине прогремел взрыв гранаты: есть пострадавший
Вчера 20:19
Сумские футзалисты вышли в лидеры первой лиги
Вчера 16:14
На Сумщине пьянка закончилась убийством
Вчера 15:25
Закарпатские полицейские обнаружили нарколабораторию на Сумщине (видео)
Вчера 14:48
На Сумщине поймали сельского голову - вымогателя
Вчера 13:55
С 1 января в шосткинских школах подорожает питание
Вчера 08:41
В облгосадминистрации объяснили, зачем перевели областные больницы из Сум
28.12.2018 22:30
Сумские копы остановили водителя с поддельными документами
28.12.2018 18:01
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.