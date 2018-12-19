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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:551

В Сумах Тополя без воды

КП «Горводоканал» сообщает об аварийных работах.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 300 мм по ул. Тополянская, 119 прекращено водоснабжение домов по ул. Ползунова, ул. Довженко, ул. Строителей, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц.

После завершения работ подача воды будет возобновлена, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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