В Сумах Тополя без воды КП «Горводоканал» сообщает об аварийных работах.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 300 мм по ул. Тополянская, 119 прекращено водоснабжение домов по ул. Ползунова, ул. Довженко, ул. Строителей, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц.

После завершения работ подача воды будет возобновлена, говорится в сообщении.