В Сумах управление Гоструда изменило график работы

Понедельник - четверг: 08:30 - 17:15;
Пятница: 08:30 - 16:00;
Обеденный перерыв: 12:30 - 13:00.
С ростом с 1 января 2019 года минимальной заработной платы вырастут и штрафные санкции за нарушение законодательства о труде....
Охранник одного из сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на выращивании зерновых культур, на поле в Кролевецком районе попал под колеса трактора....
Завершено расследование несчастного случая на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в городе Шостка в результате взрыва газового баллона, установленного на автомобиле....
Результатом проверок Гоструда строительных предприятий на Сумщине имеются значительные нарушения по охране труда, и пренебрежение требованиями трудового законодательства, в частности...
Инспекторы Управления Гоструда в Сумской области с посетили сумские заведения общественного питания и предприятия, специализирующиеся на пошиве одежды, с внеплановой...