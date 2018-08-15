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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:021

В Сумах управление Гоструда изменило график работы

В новом году, начиная со 2 января, Управление Гоструда в Сумской области будет работать по новому графику.

Понедельник - четверг: 08:30 - 17:15;

Пятница: 08:30 - 16:00;

Обеденный перерыв: 12:30 - 13:00.

Общество Управление гоструда в Сумской области
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