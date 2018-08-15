В Сумах управление Гоструда изменило график работы В новом году, начиная со 2 января, Управление Гоструда в Сумской области будет работать по новому графику.

Понедельник - четверг: 08:30 - 17:15; Пятница: 08:30 - 16:00; Обеденный перерыв: 12:30 - 13:00.