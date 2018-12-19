1 января спасатели тушили 4 пожара на Сумщине За минувшие сутки спасатели четыре раза ликвидировали пожары в жилом секторе.

1 января в 12:42 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре по ул. Нижнелепеховской в г. Сумы. О возгорании сообщили соседи, которые увидели дым и пламя из-под кровли. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что горит кровля жилого дома на площади до 100 кв. м. Возникла угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 200 м от очага горения.

В 13:39 пожар был локализован, а в 16:09 - потратив на тушение почти 23 тонны воды - полностью ликвидирован.

Другой пожар произошел в Белопольском районе. В 20:35 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в пристройке к жилому дому по ул. Ореховая в пгт Николаевка. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 40-го Государственного пожарно-спасательного поста и местную поселковую пожарную команду.

По прибытию проведенной разведкой было установлено, что деревянная пристройка полностью охвачена огнем. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на дом.

В 21:05 возгорание было локализовано, а в 22:28 - полностью ликвидировано. В результате пожара пострадал хозяин дома, 1954 года рождения, который с ожогами тела был госпитализирован в местную больницу.

Похожие случаи также имели место в Недригайловском и Роменском районах.

Всего на тушение пожаров было привлечено 8 единиц специальной техники и 39 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.