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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3192

Иван Редкач выяснил, когда проведет следующий поединок

Шосткинский боксер-профессионал будет биться в андеркарде экс-противника Василия Ломаченко.

Уроженец Шостки, выступающий в первом полусреднем весе, Иван Редкач проведет следующий бой 13 января в американском Лос-Анджелесе. Противник Ивана еще неизвестен.

Поединок состоится в андеркарде главного события вечера бокса на стадионе Microsoft Theater - боя Хосе Ускатеги и Калеба Планта.

Отметим, что в тот же вечер будет сражаться бывший оппонент чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко - Гильермо Ригондо.

Спорт Бокс Иван Редкач

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