Иван Редкач выяснил, когда проведет следующий поединок Шосткинский боксер-профессионал будет биться в андеркарде экс-противника Василия Ломаченко.

Уроженец Шостки, выступающий в первом полусреднем весе, Иван Редкач проведет следующий бой 13 января в американском Лос-Анджелесе. Противник Ивана еще неизвестен.

Поединок состоится в андеркарде главного события вечера бокса на стадионе Microsoft Theater - боя Хосе Ускатеги и Калеба Планта.

Отметим, что в тот же вечер будет сражаться бывший оппонент чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко - Гильермо Ригондо.