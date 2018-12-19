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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:204

Шосткинские полицейские расследуют интернет-мошенничество

Житель Запорожья перечислил более 45 000 гривен предоплаты за воображаемый автомобиль, объявления о продаже которого он нашел в Интернете.

В полицию Шостки за помощью обратился 48-летний житель Запорожья. Он рассказал правоохранителям, что нашел на одном из сайтов объявление о продаже автомобиля марки Renault Kangoo по привлекательной цене. Когда же связался с продавцом, договорился о покупке машины. Продавец в телефонном разговоре пояснил, что из-за дорогостоящего лечения жены вынужден продать свой транспорт, и попросил оплатить ему предоплату в сумме 2700 гривен на указанный номер банковской карточки. Но потом он снова позвонил покупателю и попросил прислать ему еще 43 000 гривен, якобы на срочную операцию жены и отметил, что он ждет его в Шостке.

Но назначенная встреча так и не состоялась, ведь все попытки связаться с продавцом оказались напрасными.

Сейчас в полиции Шостки открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведут поиски злоумышленника. А полицейские в очередной раз просят граждан проявлять осмотрительность, покупая товар через Интернет, и не забывать, что за каждым выгодным предложением может скрываться обычный мошенник, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка
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