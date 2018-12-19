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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:52

Заменять ли дизели на электробусы в Сумах будут решать депутаты

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Депутатам СГС немедленно внести изменения в целевую программу обновления пассажирские транспорта на 2019-2021 годы, заменив дизельные автобусы на электробусы Skywell для оптимизации расходов и понижения тарифа».

«Депутатам Сумского горсовета немедленно внести изменения в целевую программу обновления пассажирские транспорта на 2019-2021 годы, заменив предмет закупки дизельные автобусов (средние 18 штук и большие 18 штук) на электробусы Skywell которые стоят примерно 7,6 млн грн имеют запас хода 300 км при полной зарядке стоимостью 800 грн. Такая замена автопарка снизит себестоимость проезда, что приведет к снижению тарифа на перевозку пассажиров», - писал автор петиции Дворниченко Владимир Николаевич.

Ответ на электронную петицию:

«Отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского городского совета рассмотрено вашу электронную петицию. Подготовлен проект решения Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции Дворниченко В.М.» в двух редакциях. Сейчас проект проходит процедуру визирования в исполнительных органах Сумского городского совета. О рассмотрении проекта на сессии Сумского городского совета будет сообщено дополнительно».

Общество Петиция Транспорт Электробусы
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