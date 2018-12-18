В новогоднюю ночь патрульные разбили окно, чтобы помочь травмированной пенсионерке (видео) Патрульные помогли пожилой женщине, которая в закрытой квартире не могла самостоятельно подняться с пола и просила о помощи.

В новогоднюю ночь экипаж патрульных получил сообщение о предоставлении срочной помощи пожилой женщине в одной из квартир жилого дома на улице Герасима Кондратьева.

Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия. Соседи, которые вызвали инспекторов, объяснили, что в квартире проживает одинокая бабушка, которая имеет перелом руки. Через закрытую дверь было слышно, что она просит ей помочь.

«Осмотрев квартиру через окно с улицы, я увидел бабушку, которая неподвижно лежала на полу и продолжала звать на помощь. На тот момент было непонятно, в каком она состоянии, поэтому считанные минуты могли стоить жизни. Мы решили попасть в жилище через окно», - рассказывает полицейский 4-й роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области Александр Дружинин.

Уже в квартире полицейские обнаружили 80-летнюю бабушку, которая не могла самостоятельно подняться, а также жаловалась на боль в ногах и руке. Быстро открыв дверь, патрульные впустили в квартиру врачей, которые оказали помощь женщине. Соседи помогли починить окно.