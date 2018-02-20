В Сумах стартует чемпионат области по хоккею 5-6 января в Сумах пройдут игры чемпионата Сумщины по хоккею.

Игры пройдут на стадионе «Авангард».

В субботу, 5 января, в 9.00 сыграют ХК «Сумы-04» и ХК «Ахтырка».

В воскресенье, 6 января, в 11.00 ХК «Сумы» сыграет с ХК «Шостка».

Кроме того, в субботу, в 11.00 ХК «Сумы» сыграют на Кубок «Динамо» против ХК «Авангард» (Буды).