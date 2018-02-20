В Сумах стартует чемпионат области по хоккею

Игры пройдут на стадионе «Авангард».
В субботу, 5 января, в 9.00 сыграют ХК «Сумы-04» и ХК «Ахтырка».
В воскресенье, 6 января, в 11.00 ХК «Сумы» сыграет с ХК «Шостка».
Кроме того, в субботу, в 11.00 ХК «Сумы» сыграют на Кубок «Динамо» против ХК «Авангард» (Буды).
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