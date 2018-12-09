Сумские «студенты» сыграют с «Харьковскими соколами»

Соперниками сумчан будет команда «Харьковские соколы». Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57).
После первого круга у харьковчан 12 побед в 16 играх и третье место в турнирной таблице группы 1, у сумчан всего 5 побед и седьмое место. В первом круге харьковчане дважды были сильнее дома 100:92 и 84:76.
19 декабря баскетболисты области начали борьбу за зимний Кубок области....
Сегодня, 12 декабря, в Сумах прошел ответный поединок 1/8 финала кубка Украины по баскетболу....
Сегодня, 12 декабря, в Сумах пройдет игра 1/8 кубка Украины по баскетболу....
В среду, 12 декабря, в Сумах пройдет игра 1/8 кубка Украины по баскетболу....
Сегодня, 9 декабря, в Кременчуге прошла повторная игра 8-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....