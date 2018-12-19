Нужно ли освещать целый жилой массив в Сумах будет решать испоклмо Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Освещение жилого массива "Рось" (проспекта Казацкого и прилегающих улиц)».

«Большое возмущение у жителей жилого массива «Рось» (пр. Казацкий и прилегающие улицы) вызывает отношение местной власти по вопросам благоустройства этой территории. За последние годы не проводились никакие работы за бюджетные средства. В настоящее время наболевшим вопросом всех жителей стало освещение улиц. На территории проживает много семей с детьми, которые каждый день возвращаются с учебы в темное время суток. Обеспокоенные жители пытались собственными силами решить данную проблему. В освещения проспекта Казачьего уже вложено более чем 300 000 грн средств жителей всего массива. Проведение работ по освещению показало, что собственными средствами, без помощи власти эту проблему не решить, поскольку требуется большая сумма денег. Мы, жители города Сумы, налогоплательщики, обращаемся к городским властям: «Обратите внимание на благоустройство нашего микрорайона. Проанализируйте данную ситуацию, и приложите сил в ее решение», - писала автор петиции Радченко Алла Анатольевна.

Ответ на электронную петицию:

«На сегодня департаментом инфраструктуры подготовлен проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции Радченко Аллы Анатольевны об освещении жилого массива «Рось» (проспекта Казачьего и прилегающих улиц)» в двух редакциях для рассмотрения на очередное заседание исполнительного комитета Сумского городского совета, который после прохождения процедуры визирования будет внесен на рассмотрение исполнительного комитета Сумского городского совета в установленном законодательством порядке».