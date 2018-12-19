На Сумщине задержали юных грабителей 5 января в Шостке около десяти вечера двое несовершеннолетних выхватили у одной из посетительниц местного супермаркета сумку, где находились продукты к рождественскому ужину и небольшая сумма денег, и бросились бежать.

Около 22:00 на службу «102» поступил вызов от 50-летней жительницы Шостки. Женщина рассказала, что только что ее подруга, с которой они вместе выходили из супермаркета, стала жертвой ограбления. По словам заявительницы, двое ребят, скорее всего несовершеннолетних, выхватили у потерпевшей сумку и бросились бежать. В сумке находились только что приобретенные продукты для приготовления рождественского ужина и кошелек с небольшой суммой денег. Вызов был передан всем дежурным нарядам полиции Шостки. Ближайшее к месту происшествия оказался наряд реагирования полиции охраны - именно он за полторы минуты прибыл на вызов. Полицейские быстро опросили женщин. Те рассказали более подробно, что произошло, и, хотя примет злоумышленников не запомнили, однако показали, в каком направлении те бросились бежать. Найти и задержать юных нападающих оказалось делом техники: благодаря профессионализму, обоих ребят уже через десять минут вместе с сумкой потерпевшей было найдено, а затем доставлено в местный участок полиции. Там личности подозреваемых установили - это действительно несовершеннолетние местные жители, которые до сих пор в поле зрения полиции не попадали. Сейчас с подростками общаются следователи, выясняя мотивы и обстоятельства совершенного. Подобное «колядование» может дорого обойтись ребятам, ведь санкция статьи 186 УК Украины (грабеж) предусматривает наказание от немалого штрафа до 4 лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.