Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:5388

Чемпионат Сумщины по хоккею: второй тур

6 января были сыграны матчи второго тура чемпионата области по хоккею.

Высшая лига

ХК «Сумы» - ХК «Шостка» 4:3 (бул.)

ХК «Кролевец» - ХК «Лидер» Белополье 4:3

ХК «Дружба» - ХК «Конотоп» 11: 5

В турнирной таблице лидирует ХК «Дружба» - 5 очков (после двух матчей), дальше - ХК «Кролевец» - 3 (после 1 игры) и «Лидер» - 3 (после двух), ХК «Сумы» - 2 очка (1 игра), ХК «Шостка» - 2 очка (2 игры) и ХК «Конотоп» - 0 очков (2 игры).

Первая лига

ХК «Бобры» Сумы – ХК «Ахтырка-Нефтегаз» 3:6

ХК «Вороны» Сумы - ХК «Сумы-04» 7:3

ХК «Ромны» - ХК «Коровинцы» перенесен.

Лидирует «Ахтырка-Нефтегаз» - 6 очков (2), дальше - «Вороны» - 5 (2), «Бобры» - 3 (2), «Коровинцы» - 1 (1), «Ромны» - 0 (1) и «Сумы-04» - 0 (2).

Спорт Хоккей

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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