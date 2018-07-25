Чемпионат Сумщины по хоккею: второй тур 6 января были сыграны матчи второго тура чемпионата области по хоккею.

Высшая лига

ХК «Сумы» - ХК «Шостка» 4:3 (бул.)

ХК «Кролевец» - ХК «Лидер» Белополье 4:3

ХК «Дружба» - ХК «Конотоп» 11: 5

В турнирной таблице лидирует ХК «Дружба» - 5 очков (после двух матчей), дальше - ХК «Кролевец» - 3 (после 1 игры) и «Лидер» - 3 (после двух), ХК «Сумы» - 2 очка (1 игра), ХК «Шостка» - 2 очка (2 игры) и ХК «Конотоп» - 0 очков (2 игры).

Первая лига

ХК «Бобры» Сумы – ХК «Ахтырка-Нефтегаз» 3:6

ХК «Вороны» Сумы - ХК «Сумы-04» 7:3

ХК «Ромны» - ХК «Коровинцы» перенесен.

Лидирует «Ахтырка-Нефтегаз» - 6 очков (2), дальше - «Вороны» - 5 (2), «Бобры» - 3 (2), «Коровинцы» - 1 (1), «Ромны» - 0 (1) и «Сумы-04» - 0 (2).