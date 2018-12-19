Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:541

В сумском троллейбусе умер мужчина

Сегодня, 6 января, в троллейбусе № 5 умер мужчина, однако это заметили только через 40 минут.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Сергей Кругляк.

«Извините, но накипело!!!! В очередной раз убеждаюсь, что у этой нации не осталось человечности. Сегодня 06.01.19 в г. Сумы, в троллейбусе номер 5, который курсирует по маршруту Роменская - Героев Крут, умер пожилой мужчина. Он имел с виду 55 лет, не больше, и возвращался с зимней рыбалки. Мужчине стало плохо, но на него никто просто не обратил внимания. Все просто подумали, что он пьян. У меня возник один вопрос. Люди, что с Вами происходит? Где Ваша человечность? Человек без признаков жизни едет в троллейбусе сорок минут, а всем все равно. За сорок минут на него не обратили никакого внимания!!! Повторюсь, никакой!!!!» - написал сумчанин.

Право Смерть в троллейбусе
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter

Статьи

Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
Александр Соколов: «Долг» в платежках за газ – очередное надувательство» ®
25.12.2018 16:13
Реформа ЖКХ: сумские итоги года
25.12.2018 15:42
В Сумах презентовали правовую Википедию. Топ 7 правовых консультаций
25.12.2018 15:38
Сумщина−2018: здобутки області за рік
20.12.2018 14:11
Сумская область: социологический портрет региона
19.12.2018 19:40
Фермеры могут возродить село, но им нужна помощь государства
19.12.2018 16:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.