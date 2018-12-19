В сумском троллейбусе умер мужчина Сегодня, 6 января, в троллейбусе № 5 умер мужчина, однако это заметили только через 40 минут.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Сергей Кругляк.

«Извините, но накипело!!!! В очередной раз убеждаюсь, что у этой нации не осталось человечности. Сегодня 06.01.19 в г. Сумы, в троллейбусе номер 5, который курсирует по маршруту Роменская - Героев Крут, умер пожилой мужчина. Он имел с виду 55 лет, не больше, и возвращался с зимней рыбалки. Мужчине стало плохо, но на него никто просто не обратил внимания. Все просто подумали, что он пьян. У меня возник один вопрос. Люди, что с Вами происходит? Где Ваша человечность? Человек без признаков жизни едет в троллейбусе сорок минут, а всем все равно. За сорок минут на него не обратили никакого внимания!!! Повторюсь, никакой!!!!» - написал сумчанин.